Sumudica'dan flaş G.Saray açıklaması!

Galatasaray'da Igor Tudor ile yolların ayrılmasının ardından gündeme gelen isimler arasında yer alan Kayserispor'un başarılı teknik direktörü Marius Sumudica, Romanya basınına konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'dan bir teklif almadığını, ancak sözleşmesinde bir fesih bedeli olduğunu kaydeden Sumudica, "Şu anda Galatasaray ile bir görüşme yok. Tudor ile yolları ayırdılar, ancak benim için şu anda spekülasyon. Anladığım kadarıyla, ligi tanıyan bir teknik direktör istiyorlar. Ben de ismimi gazetelerde, televizyonlarda görüyorum. Galatasaray büyük bir takım ve büyük bir ismi takımın başına getirecektir. Benim Kayserispor ile bir sözleşmem var ve bu sözleşmede fesih bedeli de, tazminat bedeli de var" diye konuştu.

Kayserispor ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunan Sumudica, sarı-kırmızılı takımı 30 puanla 5. sıraya taşıdı ve oynattığı futbolla otoritelerden geçer not aldı.



