Sumudica'dan flaş G.Saray açıklaması!
Adı Galatasaray ile anılan Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, sarı-kırmızılı takımdan henüz bir teklif almadığını söylerken, sözleşmesinde tazminat maddesi olduğunu belirtti.
Galatasaray'da Igor Tudor ile yolların ayrılmasının ardından gündeme gelen isimler arasında yer alan Kayserispor'un başarılı teknik direktörü Marius Sumudica, Romanya basınına konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'dan bir teklif almadığını, ancak sözleşmesinde bir fesih bedeli olduğunu kaydeden Sumudica, "Şu anda Galatasaray ile bir görüşme yok. Tudor ile yolları ayırdılar, ancak benim için şu anda spekülasyon. Anladığım kadarıyla, ligi tanıyan bir teknik direktör istiyorlar. Ben de ismimi gazetelerde, televizyonlarda görüyorum. Galatasaray büyük bir takım ve büyük bir ismi takımın başına getirecektir. Benim Kayserispor ile bir sözleşmem var ve bu sözleşmede fesih bedeli de, tazminat bedeli de var" diye konuştu.
Kayserispor ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunan Sumudica, sarı-kırmızılı takımı 30 puanla 5. sıraya taşıdı ve oynattığı futbolla otoritelerden geçer not aldı.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 11:59
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
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