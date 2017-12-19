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Yılmaz Vural sesleri
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Galatasaray'da İgor Tudor'la yolların resmen ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları başladı. Sosyal medyada kümelenen Galatasaray taraftarlarından bazıları, yıllardır büyük takım çalıştırma özlemi çeken Yılmaz Vural'ın ismini ön plana çıkardılar.
Yılmaz Vural isminin G.Saray'la anılmasının ardından yapılan yorumlar...
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