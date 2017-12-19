Galatasaray karıştı
Tudor gönderildi, erken seçim kararı alındı. Başkan Dursun Özbek, Tudor’un yerine Fatih Terim’in getirilmesini teklif etti. Ancak üç yönetici “Terim varsa istifa ederiz, yönetim de düşer” diye rest çekti. Bunun üzerine Özbek şok bir kararla 20 Ocak’ta seçime gidileceğini açıkladı
Sezona flaş bir başlangıç yapan ve şampiyonluğun en büyük adayı olan Galatasaray'da rüzgar tersine döndü. Son dönemde yaşanan puan kayıplarına Malatya yenilgisi de eklenirken dün olağanüstü toplanan sarı-kırmızılı yönetim, sürpriz bir şekilde erken seçim kararı aldı. İgor Tudor'un gönderilmesi oy birliğiyle kabul edilirken iş yeni hocaya gelince yönetimde büyük çatlak çıktı.
YÖNETİMİNİ YENİLEYECEK
Terim'e karşı çıkan Eşref Alaçayır, Can Topsakal ve Alper Narman'ın istifa resti çektiği ve Başkan Dursun Özbek'in bu şartlarda çalışamayacaklarını belirterek seçim kararı aldığı öğrenildi. Olağanüstü seçim için 13 Ocak 2018 tarihi belirlenirken çoğunluk sağlanamaması halinde kongre 20 Ocak 2018'de toplanacak. Yeniden adaylığını koyması beklenilen Dursun Özbek'in, listesini büyük oranda yenilemesi ve Terim karşıtı olmayan isimleri alması bekleniyor.
GALATASARAY'A SALDIRIYORLAR
Buna karşılık dünkü yönetim toplantısının ardından kameraların karşısına çıkan Özbek, "Toplantıda, Fatih Terim ile ilgili bir tartışma çıkmadı" derken erken seçim kararı alınmasını "Bugünkü yönetim ve başkanı yıpratılmak için bir duruş var ve kulüp bundan zarar görüyor. Bu zarar görme kısmını kısaltmak gerekiyor. Galatasaray'a saldırılıyor onun için seçim kararı aldık" sözleriyle açıkladı. Özbek bugün de 15.00'te bir basın toplantısı düzenleyecek.
Savaş ÇORLU
YÖNETİMİNİ YENİLEYECEK
Terim'e karşı çıkan Eşref Alaçayır, Can Topsakal ve Alper Narman'ın istifa resti çektiği ve Başkan Dursun Özbek'in bu şartlarda çalışamayacaklarını belirterek seçim kararı aldığı öğrenildi. Olağanüstü seçim için 13 Ocak 2018 tarihi belirlenirken çoğunluk sağlanamaması halinde kongre 20 Ocak 2018'de toplanacak. Yeniden adaylığını koyması beklenilen Dursun Özbek'in, listesini büyük oranda yenilemesi ve Terim karşıtı olmayan isimleri alması bekleniyor.
GALATASARAY'A SALDIRIYORLAR
Buna karşılık dünkü yönetim toplantısının ardından kameraların karşısına çıkan Özbek, "Toplantıda, Fatih Terim ile ilgili bir tartışma çıkmadı" derken erken seçim kararı alınmasını "Bugünkü yönetim ve başkanı yıpratılmak için bir duruş var ve kulüp bundan zarar görüyor. Bu zarar görme kısmını kısaltmak gerekiyor. Galatasaray'a saldırılıyor onun için seçim kararı aldık" sözleriyle açıkladı. Özbek bugün de 15.00'te bir basın toplantısı düzenleyecek.
Savaş ÇORLU
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 09:41
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
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