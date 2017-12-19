Galatasaray karıştı

Sezonaflaş bir başlangıç yapan ve şampiyonluğun en büyük adayı olan. Son dönemde yaşanan puan kayıplarınayenilgisi de eklenirken dün olağanüstü toplanan sarı-kırmızılı yönetim, sürpriz bir şekildekararı aldı.gönderilmesi oy birliğiyle kabul edilirken iş yeni hocaya gelince yönetimdeçıktı.Terim'e karşı çıkanveistifa restiçektiği ve Başkanbuşartlarda çalışamayacaklarını belirterekseçim kararı aldığı öğrenildi. Olağanüstüseçim içintarihi belirlenirkençoğunluk sağlanamaması halindekongretoplanacak.Yeniden adaylığını koyması beklenilen, listesini büyük orandayenilemesi veolmayanisimleri alması bekleniyor.karşılık dünkü yönetim toplantısınınardından kameraların karşısınaçıkan, "Toplantıda,ileilgili bir tartışma çıkmadı" derken erkenseçim kararı alınmasını "Bugünkü yönetimve başkanıiçin bir duruşvar ve kulüp bundan zarar görüyor. Buzarar görme kısmını kısaltmak gerekiyor.saldırılıyor onun içinseçim kararı aldık" sözleriyle açıkladı.Özbek bugün de 15.00'te bir basın toplantısıdüzenleyecek.