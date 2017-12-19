Galatasaray eski başkanı ve hukuk profesörü Duygun Yarsuvat, yeni seçilecek yönetimin mayısta görevini tamamlayacağını düşündüğünü ifade etti.

Yarsuvat, "Bunu Ünal Aysal çıkardı. Aysal 2.5 senede bir seçime gitti. Böylece uzattı. Onun için, bu işi rutine sokmamak adına, biz seçilirken 7 aylığına göreve geldiğimizi söyledim. O zaman bu itibar gördü. Şimdi bunu değiştirmek olmaz. Seçime ve takvime bakarsanız 'baskın seçim' tanımı yanlış olmaz" yorumunu yaptı.

Sicil Kurulu Başkanı Serdar Eder ise, Galatasaray Tüzüğü'ne göre seçime 6 aydan az bir süre kala yapılan seçimlerde yeni yönetimin görev süresinin 3 yıl olacağını dile getirdi.

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar da üç yıl için seçileceklerini bildiğini ancak konuyu hukukçulara inceleteceğini söyledi.



