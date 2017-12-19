 Duygun Yarsuvat'tan seçim uyarısı – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Aralık 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    'tan seçim uyarısı

    <a href="/index/duygun-yarsuvat?id=d25c3e5e-354c-4593-befb-53d06617502c" class="" rel="tag">Duygun Yarsuvat</a>'tan seçim uyarısı

    eski başkanı ve hukuk profesörü , yeni seçilecek yönetimin mayısta görevini tamamlayacağını düşündüğünü ifade etti.

    eski başkanı ve hukuk profesörü , yeni seçilecek yönetimin mayısta görevini tamamlayacağını düşündüğünü ifade etti.

    Yarsuvat, "Bunu Ünal Aysal çıkardı. Aysal 2.5 senede bir seçime gitti. Böylece uzattı. Onun için, bu işi rutine sokmamak adına, biz seçilirken 7 aylığına göreve geldiğimizi söyledim. O zaman bu itibar gördü. Şimdi bunu değiştirmek olmaz. Seçime ve takvime bakarsanız 'baskın seçim' tanımı yanlış olmaz" yorumunu yaptı.

    Sicil Kurulu Başkanı Serdar Eder ise, Tüzüğü'ne göre seçime 6 aydan az bir süre kala yapılan seçimlerde yeni yönetimin görev süresinin 3 yıl olacağını dile getirdi.

    Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar da üç yıl için seçileceklerini bildiğini ancak konuyu hukukçulara inceleteceğini söyledi.

    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:10
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'tan seçim uyarısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN