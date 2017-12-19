Denayer'in laneti!

Sezon başında büyük umutlarla Galatasaray'a geri dönen Jason Denayer'in ortaya koyduğu kötü performans şaşkınlık yarattı.



Kendinden bekleneni veremeyen Belçikalı yıldız, adeta kariyerinin de en sıkıntılı günlerini yaşar oldu. OPTA'nın hazırladığı analizde, Denayer'li Galatasaray ile Denayer'siz Galatasaray'ın ortaya koyduğu istatistikler adeta gece gündüz farkını ortaya koydu.



Bu sezon 7 lig maçında forma giyen 22 yaşındaki oyuncu, 4 yenilgi gördü. Denayer'in olduğu maçlarda takım sadece 1.4'lük gol ortalaması tuttururken, maç başına da 1.9'luk gol yenildi. Ayrıca sarı-kırmızılılar genç yıldız ile maç başına yalnızca 1 maçlık puan ortalaması yakalayabildi.



Galibiyet oranı da Denayer'in forma giydiği maçlarda yüzde 29'a kadar düştü. Ancak Jason Denayer'in olmadığı 9 maçta ise Galatasaray hiç yenilmedi, maç başına 2.7'lik gol atma ortalaması tutturuldu. Sarı-kırmızılılar Belçikalı savunmacının olmadığı karşılaşmalarda ise yalnızca 0.9'luk gol yeme ortalaması gördü. Hatta maç başına da 2.8 gibi 3 puana yakın bir puan ortalaması elde edildi. Tudor'un Denayer'i oynatmadığı 9 maçtaki galibiyet oranı da yüzde 89'a kadar yükseldi.



