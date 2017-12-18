G.Saray'a geçit vermedi!
Süper Lig ekibi E. Yeni Malatyaspor’un başarılı defans oyuncusu Sadık Çiftpınar, son haftalardaki performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Son olarak Galatasaray maçında sergilediği üstün performansla Gomis'e adım attırmadı. Başakşehir ve Beşiktaş maçlarında olduğu gibi G.Saray maçında da Gomis'e top göstermediği gibi hava toplarındaki hakimiyetiyle de alkış aldı.
5 ikili mücadele ve 8 atağı savuşturan 24 yaşındaki stoper 2009-13 yılları arasında Galatasaray'ın altyapısında yetiştiği ortaya çıktı.
Milli Takım teknik direktörü Mircea Lucescu'nun da yakından takip ettiği ismin yakın zamanda milli formayı da giymesi bekleniyor.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:09
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
G.Saray'a geçit vermedi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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