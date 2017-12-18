 G.Saray'a geçit vermedi! – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    G.Saray'a geçit vermedi!

    G.Saray'a geçit vermedi!

    Süper Lig ekibi E. Yeni Malatyaspor’un başarılı defans oyuncusu Sadık Çiftpınar, son haftalardaki performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

    Son olarak Galatasaray maçında sergilediği üstün performansla Gomis'e adım attırmadı. Başakşehir ve Beşiktaş maçlarında olduğu gibi G.Saray maçında da Gomis'e top göstermediği gibi hava toplarındaki hakimiyetiyle de alkış aldı.

    5 ikili mücadele ve 8 atağı savuşturan 24 yaşındaki stoper 2009-13 yılları arasında Galatasaray'ın altyapısında yetiştiği ortaya çıktı.

    Milli Takım teknik direktörü Mircea Lucescu'nun da yakından takip ettiği ismin yakın zamanda milli formayı da giymesi bekleniyor.

    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:09
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