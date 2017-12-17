Serdar maç saatinde

Bağırsak enfeksiyonu nedeniyle takımla birlikte yapılan son antrenmanda yer alan Serdar Aziz'in durumu maç saatinde netleşecek. Mariano'nun yerine sağ bekte Denayer'e görev vermeyi planlayan Tudor, solda ise Linnes'i oynatacak. Kanatlarda ise Feghouli ve Yasin görev yapacak.