Kupa canavarına sponsor desteği

Galatasaray ile HDİ Sigorta arasında Erkek Voleybol takımının ardından, Tekerlekli Erkek Basketbol takımı arasında da sponsorluk sözleşmesi yapıldı. Sponsorluk törenine yönetici Ural Aküzüm ile HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, Antrenör Sedat İncesu ile İsmail Ar katıldı.