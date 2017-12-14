G.Saray'da moral yemeği

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Süper Lig'in 16'ncı haftasında oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi teknik ekip ve futbolcularla moral yemeğinde buluştu.

Galatasaray'ın teknik direktörü Igor Tudor ve sportif direktör Cenk Ergün, Dursun Özbek ile beraber oturdu ve sürekli sohbet halinde olan üçlü gündem hakkında fikir alış verişinde bulundu. Galatasaraylı futbolcuların tam kadro katıldığı yemekte keyiflerinin yerinde olduğu gözlendi.





Sarı-kırmızılılar, Yeşilköy'de bir balıkçıda hep birlikte yemek yerken tüm futbolcularla tek tek konuşan Başkan Özbek, oyuncuların durumlarını sordu ve onlardan bilgi aldı. Uzun süre Tudor ile yan yana oturan Özbek, Malatya maçı öncesi takımın kenetlenmesini isteyerek "Sizden beklentilerimiz yüksek, bunları karşılayacağınıza inanıyoruz. Devreyi lider kapatmak için her şeyinizi ortaya koyun" diye konuştu.







ARDA MESELESİ

Devre arası için transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten Dursun Özbek, gündemde yer alan Arda Turan konusu hakkında ise "Herhangi bir görüşme yapılmadı" ifadelerini kullanarak Tudor'a bilgi aktarmış oldu.







YENİ MALATYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Igor Tudor'un yönetiminde bugün yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra dar alanda top kapma ve pas çalışması yapan futbolcular, antrenmanın devamında topa sahip olma çalışması gerçekleştirdi. Ana bölümde ise iki ceza sahası arasında çift kale maç yapıldı. Galatasaray, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.