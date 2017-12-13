Özbek ne diyecek!

Bugün Türk Telekom Stadı içinde bulunan Özhan Canaydın Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek olan Divan Kurulu Toplantısı'nda gözler Başkan Dursun Özbek'te olacak. Özbek'in nasıl bir konuşma yapacağı merak edilirken son dönemde özellikle tribünlerde yaşanan ayrım üzerinden sert bir çıkış yapması bekleniyor. Özbek'in özellikle kendisi ve Tudor aleyhine oluşan cephenin, eski yöneticiler ve camianın önde gelen isimleri tarafından desteklendiğini açıklayarak yeni bir tartışma başlatabileceği de ifade ediliyor.



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Özbek'in özellikle Akhisar maçında eşine gelen yabancı cisimler ve elini göğsüne götürerek, 'haklısınız' şeklinde hareket yapmasına rağmen tepkilerin devam etmesine oldukça içerlediği belirtiliyor.