 Muslera’ya antrenör aranıyor – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
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    13 Aralık 2017, Çarşamba
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    Muslera’ya antrenör aranıyor

    Muslera’ya antrenör aranıyor
    Beşiktaş ve Akhisar maçlarında hatalı goller yiyen Muslera'nın düşüşü dikkat çekiyor. Taffarel ayrıldıktan sonra Riekerink döneminde başlayan bu sezon ise tavan yapan düşüşün nedeni ise Uruguaylı kalecinin çalıştığı kaleci antrenörleri olarak gösteriliyor. Geçen sezon Frans Hoek'i istemeyen ve Fadıl Koşutan'la çalışan Muslera bu sezonda da Tudor'un yardımcısı Sandro Tomic ile pek anlaşamadı. Muslera geçen yıl Leo Percovich'i istemiş, yönetim ise olumsuz cevap vermişti. Şimdi yeni bir antrenör aranıyor
    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 04:42
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