Mariano planları değiştirdi

Akhisar galibiyetini hemen unutan teknik direktör İgor Tudor, Yeni Malatya deplasmanı için kolları sıvadı. Hırvat teknik adam devreyi kapatan Mariano'nun boşluğunu kapatmak için harekete geçti. Tarık Çamdal'ı düşünmeyen Tudor, ya Denayer, Maicon, Serdar ile 3'lü defans yapacak. Ya da Denayer veya Linnes'i sağ beke koyacak. 4'lü savunma ile devam edecek. 3'lü savunmanın daha önce kötü sonuç vermesi nedeniyle genç hocanın, yola 4'lü defans ile devam etmesi bekleniyor. Tudor, Gomis'in yerine ise Eren'le başlayacak. Ayrıca Yasin de ilk 11'de oynamaya devam edecek.