Galatasaray kafilesi Sivas'ta

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş karşılaşmasında yarın Sivas Belediyespor ile karşılaşacak Galatasaray, Sivas'a geldi.

Özel uçakla kente gelen sarı-kırmızılı ekibi, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı.

Taraftarlar, teknik direktör Igor Tudor ve futbolculara havalimanı çıkışında sevgi gösterisinde bulundu.

Teknik heyet ve futbolcular, Galatasaray Kulübünün talebi üzerine Sivasspor Kulübü tarafından tahsis edilen takım otobüsüyle konaklayacakları otele geçti.

Burada bekleyen bir grup taraftar da sevgi gösterisinde bulunduğu futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Sivas Belediyespor ve Galatasaray, yarın saat 19.30'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.