İşte Galatasaray'ın Sivas kafilesi
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş karşılaşmasında yarın deplasmanda Sivas Belediyespor ile karşılaşacak Galatasaray, bu kente gitti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla Sivas Belediyespor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, ardından Atatürk Havalimanı'ndan özel uçakla Sivas'a hareket etti.
Teknik direktör Tudor tarafından belirlenen 19 kişilik Sivas kafilesinde, önemli isimler yer almadı.
Iasmin Latovlevici, Tolga Ciğerci ve Mariano Ferreira Filho'nun sakatlıkları, Bafetimbi Gomis'in ise kırmızı kart cezalısı olması nedeniyle bulunmadığı kafileye, Fernando Muslera, Cedric Carrasso, Maicon Roque, Serdar Aziz, Martin Linnes, Jason Denayer, Yasin Öztekin, Younes Belhanda, Badu Ndiaye, Fernando Reges ve Sofiane Feghouli de dahil edilmedi.
Galatasaray'ın Sivas Belediyespor maçı kafilesi, Batuhan Şen, Eray İşcan, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Ryan Donk, Emrah Başsan, Tarık Çamdal, Garry Rodrigues, Koray Günter, Recep Gül, Gökay Güney, Barış Zeren, Emirhan Civelek, Batuhan Tekin, Ali Ülgen, Celil Yüksel ve Sefa Özdemir'den oluştu.
- 11 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:13
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G.Saray'da Muslera düşüşte
Toplam 7
Yorum
70 acemi yönetim yedek diye emekli kaleci aldılar bir oyuncu alırken yetiştirme yi düşünün .burumanın yerine hangi oyuncu geldi
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Beşiktaş'tan sürpriz hamle! Fenerbahçe...
Toplam 12
Yorum
arsen l. Gökhan niye üye olacakmış ki.BJK de oynayan BJK li olacak diye kaide yok.İçinden geliyorsa olsun.Ayrıca BJK FB her takım dost olmalıdır.
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Beşiktaş'ın rakibi Alman devi oldu
Toplam 58
Yorum
BelcikaliAslan zor bir rakip, ama ustesinden gelir insallah bjk. basarilar simdiden.
İşte Galatasaray'ın Sivas kafilesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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