Türk Telekom'da o isim ıslıklandı
Galatasaray ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasındaki maç öncesi Galatasaraylı taraftarlar Igor Tudor'u protesto etti.
Türk Telekom Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama vuruşu öncesinde ilginç bir olay yaşandı. Galatasaraylı oyuncuların isimleri tek tek anons edildiği sırada, oyunculara alkışlayarak karşılık veren sarı kırmızılı taraftarlar Tudor'u protesto etti.
Galatasaraylı taraftarlar, teknik direktör Igor Tudor'un ismi anons edildiği anda ıslık çalarak Hırvat çalıştırıcıyı protesto ettiler.
A SPOR MUHABİRİ EMRE KAPLAN'IN PAYLAŞIMI
- 09 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:22
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2010-11 ruhu döndü
Toplam 6
Yorum
TertemizSevdamız Şuraya bak Trabzonspor haberinde Trabzonludan daha çok Fenerlilerin yorumu var. Allah Allah zorlarına giden bişi mi olmuş acaba :D
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Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye yanıt
Toplam 88
Yorum
blackeagle mnk geçmişede baksak geleceğede baksak hakkıyla kazanan takımlara çamur iftira atarak fenomenlik büyüklükse biz küçük kalalım
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Fırtına esmeye devam ediyor!
Toplam 2
Yorum
Kim bunlar Kim mi bunlar.? Bunlar Mahşerin üç atlılarıdır. Bunlardan kurtarmanın tek yolu karşılarına çıkmamaktan geçiyor ...
Türk Telekom'da o isim ıslıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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