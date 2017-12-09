 Türk Telekom'da o isim ıslıklandı – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
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    09 Aralık 2017, Cumartesi
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    Türk Telekom'da o isim ıslıklandı

    Türk Telekom'da o isim ıslıklandı

    Galatasaray ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasındaki maç öncesi Galatasaraylı taraftarlar Igor Tudor'u protesto etti.

    Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Teleset Mobilya Akhisarspor karşı karşıya geliyor.

    Türk Telekom Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama vuruşu öncesinde ilginç bir olay yaşandı. Galatasaraylı oyuncuların isimleri tek tek anons edildiği sırada, oyunculara alkışlayarak karşılık veren sarı kırmızılı taraftarlar Tudor'u protesto etti.

    Galatasaraylı taraftarlar, teknik direktör Igor Tudor'un ismi anons edildiği anda ıslık çalarak Hırvat çalıştırıcıyı protesto ettiler.

    A SPOR MUHABİRİ EMRE KAPLAN'IN PAYLAŞIMI

    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:22
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