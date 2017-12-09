 "Korkarak yaşamıyoruz" – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
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    09 Aralık 2017, Cumartesi
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    "Korkarak yaşamıyoruz"

    "Korkarak yaşamıyoruz"

    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten camiaya önemli mesajlar… "Denizleri seviyoruz, dalgaların olduğu bilinci ile. Uçmayı seviyoruz, düşmenin olduğunu kabul ederek. Biz bu hayatı seyretmeye değil, kazanmaya geldik. Ve kazanacağız. Çünkü biz Galatasaraylıyız"

    Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Dergisi'nin aralık sayısındaki yazısında önemli açıklamalarda bulundu. "Tarihimize baktığımızda ilk başta eleştirilen kararların, büyük başarılar getirdiğine şahit olursunuz" diyen Özbek, "Tüm kamuoyunun ve büyük Galatasaray taraftarının gördüğü üzere bizler yönetim olarak mali, idari ve sportif anlamda tüm girişimleri gerçekleştirmekte ve Galatasaray'a layık olanı yaşatmak için elimizden geleni yapmaktayız. Çünkü biz; denizleri seviyoruz, dalgaların olduğu bilinci ile... Uçmayı seviyoruz düşmenin olduğunu kabul ederek. Korkarak yaşamıyoruz, çünkü biz buraya hayatı seyretmeye değil, kazanmaya geldik. Ve kazanacağız, çünkü biz Galatasarayız. Yaşasın Galatasaray" ifadelerini kullandı.

    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 09:03
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