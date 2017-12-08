İşte Tudor kararının perde arkası

Galatasaray'ın Süper Lig'de dengeleri değiştiren Beşiktaş mağlubiyeti sonrası sarıkırmızılı taraftarların istifaya davet ettiği teknik direktör Igor Tudor'a, başkan Dursun Özbek ve yöneticiler sahip çıktı. Hırvat teknik adama devre arasına kadar süre tanıyan sarı-kırmızılı yönetimin bu kararı alırken geçen iki sezondan ders aldığı ortaya çıktı.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'A GEÇİLMEDİĞİMİZ SÜRECE...

2015-2016 sezonunun 11. haftasında Rizespor'a 4-3 yenilen Galatasaray, lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisine düştü. Takım 3'üncü sıradayken teknik direktör Hamza Hamzaoğlu görevden alındı. Yerine işbaşı yapan Mustafa Denizli de duruma çare olamadı. Hollandalı hoca Riekerink'le sona eren sezonda ilk 5'e giremeyen Cimbom, zirvenin tam 28 puan uzağında kaldı. Aynı senaryo geçen sezon da yaşandı. 20. haftadaki Kayserispor yenilgisi sonrasında Riekerink gönderildi, Tudor geldi ancak lider Beşiktaş'la 5 puan olan fark, sezon sonunda 13'e çıktı. Bu sezon Beşiktaş yenilgisiyle liderliği Başakşehir'e devreden Galatasaray ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 3 puan önünde 2. sırada yer alıyor. Galatasaraylı yöneticiler, "Fenerbahçe ve Beşiktaş'a geçilmediğimiz sürece hocaya dokunmayalım" görüşünde birleşirken, geçmişi unutmayan başkan Özbek, Tudor'u kovmadı ve devre arasına kadar bekleme kararı aldı.

HAMZA HAMZAOĞLU

Gönderildiğinde puan tablosu

1-Beşiktaş .................26

3-Galatasaray .........21

Sezon sonu puan tablosu

1-Beşiktaş .................79

6-Galatasaray .........51

JAN OLDE RİEKERİNK

Gönderildiğinde puan tablosu

1-Beşiktaş ................. 44

3-Galatasaray ......... 39

Sezon sonu puan tablosu

1-Beşiktaş .................77

4-Galatasaray ......... 64

İGOR TUDOR'LA ŞU AN

1-Başakşehir ............30

2-Galatasaray ..........29

3-Fenerbahçe ...........26

4-Beşiktaş ..................26

5-Kayserispor.......... 26



SABAH