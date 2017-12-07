Terim elden kaçıyor

Avustralya’nın ardından Bosna Hersek de peşine düştü

Galatasaray ile anılan Fatih Terim'e Avustralya'nın ardından Bosna Hersek de talip oldu. Bosna Hersek Futbol Federasyonu yetkilileri, Terim ile bugün görüşeceklerini açıkladı. Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Tarık Hodzic'in aracılığıyla ayarlanan görüşmede, Bosna Hersek Futbol Federasyonu heyetindeki Misimovic ve Kajtaz da yer alacak.





Mini yorum: "Mutlaka gelecek" (Necati Ateş)

Fatih Terim ismi her zaman konuşulur. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük teknik direktörüdür. Tudor'un arkasında Terim gibi bir isim var. Bu gölge onu rahatsız ediyordur. Bu normaldir. Bir şekilde Fatih hocanın Galatasaray'ın başında olacağını biliyorum. Zamanını kestiremiyorum. Bence başkanın yapması gereken, Fatih Terim'i başa geçirip bütün yönetimi üzerine bırakması... Çıkar kendisi bütün başarısızlığı üzerine alır. Bana göre teklif gelirse Fatih Terim tereddüt bile etmez.