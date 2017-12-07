Feghouli’den çağrı: Birlik olma zamanı

SARI-kırmızılıların Cezayirli yıldızı Feghouli, sportif direktör Cenk Ergün'den izin alıp, yabancı futbolcularla bir toplantı yaptı. Ndiaye, Belhanda, Rodrigues, Maicon, Mariano ve Gomis'in yer aldığı görüşmede konuşan Feghouli, "Kalan 3 maçımızı kazanıp, devreye moralli girmeliyiz. Bu 3 maçta hiç olmadığı kadar kenetlenmek zorundayız" dedi.