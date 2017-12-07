 Feghouli’den çağrı: Birlik olma zamanı – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
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    07 Aralık 2017, Perşembe
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    Feghouli’den çağrı: Birlik olma zamanı

    Feghouli’den çağrı: Birlik olma zamanı
    SARI-kırmızılıların Cezayirli yıldızı Feghouli, sportif direktör Cenk Ergün'den izin alıp, yabancı futbolcularla bir toplantı yaptı. Ndiaye, Belhanda, Rodrigues, Maicon, Mariano ve Gomis'in yer aldığı görüşmede konuşan Feghouli, "Kalan 3 maçımızı kazanıp, devreye moralli girmeliyiz. Bu 3 maçta hiç olmadığı kadar kenetlenmek zorundayız" dedi.
    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 05:19
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