 Derin Galatasaray mı? – Fotomaç – 06 Aralık 2017 ;
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    06 Aralık 2017, Çarşamba
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    Derin Galatasaray mı?

    Derin Galatasaray mı?
    Bu sezon 4 büyük maçtan 1 puan çıkartabilen Galatasaray'da İgor Tudor eleştirilerin odağında yer alırken yönetim 'Fatih Terim' çağrılarına kulaklarını tıkamış durumda. Taraftarların, Terim isteğine rağmen, Galatasaray kongresinde söz sahibi olan önemli isimlerden Başkan Dursun Özbek'e; "Terim'i getirirsen desteğimizi alamazsın" baskısı yaptığı ileri sürüldü. Yönetimden bazı isimlerin de "İstifa ederiz" resti çektiği belirtiliyor.
    1. 06 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:41
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