Derin Galatasaray mı?

Bu sezon 4 büyük maçtan 1 puan çıkartabilen Galatasaray'da İgor Tudor eleştirilerin odağında yer alırken yönetim 'Fatih Terim' çağrılarına kulaklarını tıkamış durumda. Taraftarların, Terim isteğine rağmen, Galatasaray kongresinde söz sahibi olan önemli isimlerden Başkan Dursun Özbek'e; "Terim'i getirirsen desteğimizi alamazsın" baskısı yaptığı ileri sürüldü. Yönetimden bazı isimlerin de "İstifa ederiz" resti çektiği belirtiliyor.