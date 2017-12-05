"Keşke 10-0 olsaydı"

Soru: Yönetimin Fatih Terim'e gideceği yönünde genel bir kabul var, böyle bir girişim sonuç verir mi?



HINCAL ULUÇ: Efendim, Fatih Terim'e gidebilirler. Galatasaray tarihine baktığınız zaman hoca olarak parlayan üç tane isim var: Gündüz Kılıç, Mustafa Denizli, Fatih Terim. Mustafa Denizli'yi bunlar harcadıkları için bir kere şans tanımadan, verdikleri sözleri tutmadan, Denizli'ye gidecek yüzleri de yok. Gitseler de Mustafa kabul etmez zaten bunları. Çok açık söylüyorum, Fatih Terim'in bunlardan gelecek bir teklifi kabul edecek kadar 'gerzek' olduğunu düşünmüyorum, nokta.



Soru: Galatasaray, Beşiktaş deplasmanında varlık gösteremeden ağır bir sonuç aldı. Bu maçı nasıl okumamız lazım Galatasaray cephesinde?



HINCAL ULUÇ: Galatasaray'ın sorunu Tudor değil… Tudor'un getirilmesine de bir diyeceğim yok. Getirirsin, olur olur, olmazsa olmaz. Gordon Milne gibi İngiltere'de bizdeki teknik direktörün karşılığı olan menajerliği bir tek gün bile yapmamış, sadece antrenörlük, çalıştırıcılık yapmış bir adam geldi, 3 sene üst üste şampiyon yaptı. Brian Birch… Olabilir, bu bir frekans tutması meselesi ama tutmadığını göre göre hala işin başında tutunca günah Tudor'da olmaz. Ben bu gazetenin hiç okunmayan bir yazarı olsam, sen de bana derbi diye soru sorsan, kabahat sende mi olur, bende mi? "Bu adamı kimse okumuyor, köşesi yetmezmiş gibi bir de spor sayfasına soru soruyorum buna" demen gerekir, sana müstehakım ben!



Soru: Igor Tudor'un büyük maçlardaki performansı da sorgulanıyor.



HINCAL ULUÇ: Küçük maçları iyi oyunculardan kurulu bir takım zaten kazanır. Hocalık büyük maç kazanmak… Adamın kazandığı bir büyük maç yok, kazanma şansı olan bir maç da göremedim. Bu adam hala orada duruyorsa o zaman kabahat kimde? Onu orada tutanda… Peki onu orada tutanın, yani Dursun Özbek'in parlak bir başarısı var mı Galatasaray'da? Doğru dürüst bir yönetim kurulu var mı, yok. Kendisinin bir başarısı var mı, yok. Galatasaray'ın bütün mal varlıklarını sattı, borçları kapayacağım diye, borçlar eskisinden fazla… Ekonomoik bakımdan da batmış. Bu adam nasıl hala başta kalıyor, sportif başarısı yok. Basketbol bitmiş, voleybol bitmiş, şubeler kapanmış, alt kategorilerde hiç şube kalmamış, su sporları diye bir şey kalmamış. Kulüp olarak da bitmiş Galatasaray.



Bu adam Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oynadığı gün, öğleden sonra Galatasaray kongresinden güven oyu aldı. "Sen daha fazla borç yapabilirsin, biz sana o kadar güveniyoruz" dediler. Borç istedi, "Bana borç hakkı verin, biraz daha fazla batırayım kulübü" diye… O zaman kusurlu, kabahatli olan Galatasaray kurultayıdır. Köle gibi, "Kabul edenler, etmeyenler, edilmiştir" diyen bu liseci kafalar… Liseli değil ama, liseliler çok muhterem insanlar. Liseci dazlak dediğim insanların baskısıyla koyun gibi el kaldıran Galatasaray kongresi böyle bir rezil, bütün gazetelerin ortak başlık olarak "Eze eze yendi Beşiktaş" dediği derbinin gününde. Vaktim vardı pazar günü bütün gazetelere baktım. Galatasaray'ı eze eze yenen Beşiktaş, 6-8 puan farkla lider olur da tamam. Lider bile değil, lider Başakşehir… Eze eze yenmiş! Maçı seyretmiş biri olarak ben de hayır demiyorum. O maç 10-0 bitebilirdi, Galatasaray tarihinin en büyük faciası yaşanabilirdi.



Samimi bir Galatasaraylı olarak söylüyorum, bir spor yazarı olarak değil: Keşke 10-0 olsaydı… 10-0 olsaydı Özbek kardeşler kumpanyası batardı. Geriye harabe de olsa yeniden yapılanabilecek bir enkaz kalırdı, geriye kalan Galatasaraylılar bir kulüp yaratırdı. Özbek kardeşler ise "3 maç daha geçsin de, devre arasını bir görelim de…" diyor hala. Böyle koyun kongreye böyle başkan da müstehak… Böyle başkana Tudor nasıl müstehaksa... Mesele bundan ibaret.



Sabah