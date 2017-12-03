Ergün Penbe müjdeyi verdi: Fatih Terim...
Süper Lig'de Beşiktaş'a 3-0 yenilen Galatasaray'da teknik direktör Tudor tartışılıyor. Eski futbolcu Ergün Penpe, Beyaz Futbol programında Fatih Terim ile ilgili önemli bir iddiada bulundu.
Süper Lig'de Beşiktaş'a 3-0 yenilen Galatasaray'da teknik direktör Tudor tartışılıyor. Büyük maçlarda alınan başarısız sonuçlar sonrası sarı kırmızılı taraftarlar Hırvat hocaya büyük tepki gösterdi.
Galatasaray'ın eski futbolcusu Ergün Penpe, Fatih Terim ile ilgili önemli bir iddia ortaya attı. Penpe, canlı yayında "Şu an Fatih Terim ile telefon görüşmesi yapılıyor" ifadelerini kullandı.
- 03 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:53
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Aykut Kocaman haklı çıktı!
Toplam 2
Yorum
Miyane Bir bildiği varmış demek ki :)
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Gomis'ten mağlubiyet yorumu
Toplam 9
Yorum
bjk yazıkmı oldu...ne oynadınki yazık oldu.))
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DERBİDE ŞOK! Tolgay Arslan bayıldı! Gomis...
Toplam 3
Yorum
norvecliiiiii Faul değil, 5237 Sayılı TCK'ya göre kasten öldürmeye teşebbüs....
Ergün Penbe müjdeyi verdi: Fatih Terim... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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