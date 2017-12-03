Ergün Penbe müjdeyi verdi: Fatih Terim...

Süper Lig'de Beşiktaş'a 3-0 yenilen Galatasaray'da teknik direktör Tudor tartışılıyor. Büyük maçlarda alınan başarısız sonuçlar sonrası sarı kırmızılı taraftarlar Hırvat hocaya büyük tepki gösterdi.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Ergün Penpe, Fatih Terim ile ilgili önemli bir iddia ortaya attı. Penpe, canlı yayında "Şu an Fatih Terim ile telefon görüşmesi yapılıyor" ifadelerini kullandı.