 ‘Quaresma bir efsane’ – Fotomaç – 02 Aralık 2017 ;
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    02 Aralık 2017, Cumartesi
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    ‘Quaresma bir efsane’

    ‘Quaresma bir efsane’
    "RİCARDO Quaresma çok kaliteli bir oyuncu. Karakterini sevdiğim biri. Beraber oynadığım için şanslıyım. Porto'da efsane olan bir oyuncu. Burada da ona Beşiktaş'ın en önemli silahlarından biri. Hedefimiz oradan galip gelerek dönmek olacak"

    Porto'dayken Orada yenmiştik
    MAİCON Roque, Porto forması giyerken o zamanki adıyla İnönü Stadı'nda Beşiktaş'ı mağlup ettiklerini hatırlattı, "Umarım bu hafta sonu da kazanırız" dedi. Tecrübeli oyuncu "Türk-i ye'de atmosfer inanılmaz. Evimizdeki F.Bahçe derbisi kariyerimde yaşadığım en ateşli derbiydi. Beşiktaş deplasmanında da böyle bir atmosfer olacaktır. Ben böyle ortamları severim" dedi.

    Bizim Önümüzde kimse yok!
    CİMBOM'un başarılı stoperi Maicon Roque, Vodafone Park deplasmanına lider gitmenin büyük avantaj olduğunu söyledi. Deneyimli savunmacı "Lider olmanın sorumlulukları var. Çünkü önümüzde hiçbir takım yok. Devamlı arkadan takip ediliyorsunuz. Lider devam etmek baskı oluşturuyor. Biz potansiyelimizi biliyoruz" diye konuştu.

    'Taraftar bize inansın'
    "TÜRKİYE Ligi'nin Portekiz'den Brezilya'dan farkı yok. Takımlar önemli yatırımlar yaptı. Rekabet seviyesi de artıyor. Taraftara söylemek istediğim tek şey bize inansınlar. Hem derbide hem de tüm sezon boyunca. Bu takımda herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Sonunda onlara şampiyonluk kupasını hediye etmek istiyoruz"

    1. 02 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:03
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