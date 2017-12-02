‘Quaresma bir efsane’
Porto'dayken Orada yenmiştik
MAİCON Roque, Porto forması giyerken o zamanki adıyla İnönü Stadı'nda Beşiktaş'ı mağlup ettiklerini hatırlattı, "Umarım bu hafta sonu da kazanırız" dedi. Tecrübeli oyuncu "Türk-i ye'de atmosfer inanılmaz. Evimizdeki F.Bahçe derbisi kariyerimde yaşadığım en ateşli derbiydi. Beşiktaş deplasmanında da böyle bir atmosfer olacaktır. Ben böyle ortamları severim" dedi.
Bizim Önümüzde kimse yok!
CİMBOM'un başarılı stoperi Maicon Roque, Vodafone Park deplasmanına lider gitmenin büyük avantaj olduğunu söyledi. Deneyimli savunmacı "Lider olmanın sorumlulukları var. Çünkü önümüzde hiçbir takım yok. Devamlı arkadan takip ediliyorsunuz. Lider devam etmek baskı oluşturuyor. Biz potansiyelimizi biliyoruz" diye konuştu.
'Taraftar bize inansın'
"TÜRKİYE Ligi'nin Portekiz'den Brezilya'dan farkı yok. Takımlar önemli yatırımlar yaptı. Rekabet seviyesi de artıyor. Taraftara söylemek istediğim tek şey bize inansınlar. Hem derbide hem de tüm sezon boyunca. Bu takımda herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Sonunda onlara şampiyonluk kupasını hediye etmek istiyoruz"
- 02 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:03
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Maicon'un eşi o harekete açıklık getirdi
Toplam 3
Yorum
gs evet hep öyle fenerin sahaya girdiği maçı hatırlattı kimisi arkadaşımı arıyordum kimisi kayıp eşyasını gibi uydurma ifadelerle salınmışlardı
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Dev derbide üstünlük Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
Cafer almanci cosmussun bakiyorum saldir maldir.En son basaksehire saldirmistin, halen sicaktir herhalde, sonra aglama sizlama olmasin
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Ben Arfa'da Kocaman karar!
Toplam 8
Yorum
MEHMET FENERBAHÇEYE HAZIR OYNAYACAK FUTBOLCU LAZIM
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