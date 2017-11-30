Igor Tudor devre arasında çıldırdı!
Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor'u 5-1 yenen Galatasaray'da, teknik direktör Igor Tudor ilk yarıdaki futbol nedeniyle devre arasında oyuncuları azarladı. Yedek ağırlıklı oyunculardan oluşan kadroya fırça çeken Tudor'un sözlerinin ardından ikinci yarıda adeta başka bir Galatasaray sahaya çıktı.
Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, ilk 45 dakika sonunda soyunma odasıa sinirle giren Hırvat teknik adam, maçta varlık gösteremeyen yedek ağırlıklı oyunculardan kurulu takımı azarladığı öğrenildi.
Hırvat hocanın, "Galatasaray'da oynadığınızın farkında değil misiniz? Her şeyden önce şu taraftara saygınız olsun. Bu havada, soğukta tribüne gelenlere saygınız olsun. Ama yazık… Siz kafada bitirmişsiniz. Karşınızda 2. Lig takımı olduğunu da unutmayın. Yan gelip yatarak burada olamazsınız. Galatasaray futbolcusuna bu şekilde oynamak, vurdumduymaz olmak yakışmaz" dediği belirtildi.
?Tudor'un bu sözlerinin ardından ikinci yarıya farklı bir motivasyonla çıkan sarı-kırmızılı ekip mücadeleyi 5-1 kazanmayı başarırken ilk devre kötü performans sergileyen Sinan Gümüş, 1 gol, 3 asistle mücadeleyi tamamladı.
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:16
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Gökhan Zan'dan derbi tahmini
Toplam 6
Yorum
BJK ÇELİŞKİLİ LAFLAR.BJK NİN ARTILARINI SAYMIİŞ,GS NİN EKSİLERİNİ SAYMIŞ.SONUÇ: BERABERE. KOMİK OLMUŞ.
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Orkan'ın talipleri artıyor
Toplam 4
Yorum
dikkat edin!! Bu çocukta Hagi nin oyun zekası ve yeteneği var bir sezon oynarsa ve avrupa maçı tecrübesini kazanırsa 24 yaşında inanılmaz para kazandırır
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Ekici yine sakatlandı
Toplam 12
Yorum
KARTAL İYİKİ DE BİZ ALMAMIŞIZ BU MÜZMİN SAKATI.
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