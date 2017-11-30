 Igor Tudor devre arasında çıldırdı! – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
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    30 Kasım 2017, Perşembe
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    devre arasında çıldırdı!

    <a href="/index/igor-tudor?id=70ce7a4b-8f5d-422c-b459-9b3f511451b0" class="" rel="tag">Igor Tudor</a> devre arasında çıldırdı!

    Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor'u 5-1 yenen 'da, teknik direktör ilk yarıdaki futbol nedeniyle devre arasında oyuncuları azarladı. Yedek ağırlıklı oyunculardan oluşan kadroya fırça çeken Tudor'un sözlerinin ardından ikinci yarıda adeta başka bir sahaya çıktı.

    Spor Toto Süper Lig takımlarından 'ın teknik direktörü 'un, Sivas Belediyespor maçının devre arasında oyuncularını azarladığı iddia edildi.

    Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, ilk 45 dakika sonunda soyunma odasıa sinirle giren Hırvat teknik adam, maçta varlık gösteremeyen yedek ağırlıklı oyunculardan kurulu takımı azarladığı öğrenildi.

    Hırvat hocanın, "'da oynadığınızın farkında değil misiniz? Her şeyden önce şu taraftara saygınız olsun. Bu havada, soğukta tribüne gelenlere saygınız olsun. Ama yazık… Siz kafada bitirmişsiniz. Karşınızda 2. Lig takımı olduğunu da unutmayın. Yan gelip yatarak burada olamazsınız. Galatasaray futbolcusuna bu şekilde oynamak, vurdumduymaz olmak yakışmaz" dediği belirtildi.

    ?Tudor'un bu sözlerinin ardından ikinci yarıya farklı bir motivasyonla çıkan sarı-kırmızılı ekip mücadeleyi 5-1 kazanmayı başarırken ilk devre kötü performans sergileyen Sinan Gümüş, 1 gol, 3 asistle mücadeleyi tamamladı.
    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:16
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