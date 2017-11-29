 Zorlu cumartesi – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
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    29 Kasım 2017, Çarşamba
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    Zorlu cumartesi

    Zorlu cumartesi

    Olağanüstü mali genel kurulda eleştirilerle terleyecek olan Özbek, projelerle ilgili son gelişmeleri aktararak müjdeleri sıralayacak

    GALATASARAY Başkanı Dursun Özbek'i zorlu ve yorucu bir cumartesi bekliyor. 5-1 kaybedilen Başakşehir maçı sonrası yoğun eleştirilen ve muhalefetin sert tepkisi ile karşılaşan başkan Özbek, Beşiktaş derbisinin olduğu gün yani 2 Aralık'ta Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak olağanüstü mali genel kurulda denk bütçe için yeniden yapılanma yetkisi isteyecek. Daha önce "Bütçeyi aşarsam sizden yetki isteyeceğim" diyen Başkan Özbek, bunu alacağından emin gözükse de çatlak seslerin çıkacak olması nedeniyle tedirginlik de yaşıyor.

    MÜJDELİ HABER VERECEK
    Özbek 'in kongrede yapacağı konuşmanın sonunda da bir sürpriz açıklama yaparak sarı-kırmızılı camiaya yeni bir müjde vereceği öğrenildi. Özbek'in başta Türk Telekom Stadı'na yapılacak kapalı spor salonu projesindeki son durumu ve temel atma töreninin tarihini açıklaması bekleniyor. Özbek'in tesislerin taşınacağı Kemerburgaz'da gelinen son noktayı aktarak kendisini alkışlatması, Mecidiyeköy'deki otel inşaatı projesindeki son durum hakkında da bilgi vermesi bekleniyor.

    Savaş ÇORLU

    DERBİ ETKİ EDECEK
    Kongre gününe Beşiktaş derbisinin denk gelmesinden dolayı olağanüstü toplantının beklenenden önce biteceği iddia ediliyor. Saat 19:30 da başlayacak derbiye başkan ve yönetim kurulu üyeleri moralli gidebilmek için destek istiyor.
    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:31
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