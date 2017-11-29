Zorlu cumartesi

Başkanı'i zorlu ve yorucubir cumartesi bekliyor.5-1 kaybedilenmaçısonrası yoğun eleştirilen ve muhalefetinsert tepkisi ile karşılaşanbaşkan, Beşiktaş derbisininolduğu gün yani 2 Aralık'ta'nde yapılacakolağanüstü mali genel kuruldadenk bütçe için yeniden yapılanmayetkisi isteyecek. Daha önce"Bütçeyi aşarsam sizden yetki isteyeceğim"diyen Başkanbunu alacağından emin gözüksede çatlak seslerin çıkacak olmasınedeniyle tedirginlik de yaşıyor.'in kongrede yapacağı konuşmanın sonunda da bir sürpriz açıklama yaparak sarı-kırmızılı camiaya yeni bir müjde vereceği öğrenildi.'in başta'na yapılacak kapalı spor salonu projesindeki son durumu ve temel atma töreninin tarihini açıklaması bekleniyor.'in tesislerin taşınacağı Kemerburgaz'da gelinen son noktayı aktarak kendisini alkışlatması,'deki otel inşaatı projesindeki son durum hakkında da bilgi vermesi bekleniyor.Kongre gününe Beşiktaş derbisinin denk gelmesinden dolayı olağanüstü toplantının beklenenden önce biteceği iddia ediliyor. Saat 19:30 da başlayacak derbiye başkan ve yönetim kurulu üyeleri moralli gidebilmek için destek istiyor.