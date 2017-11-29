Zorlu cumartesi
Olağanüstü mali genel kurulda eleştirilerle terleyecek olan Özbek, projelerle ilgili son gelişmeleri aktararak müjdeleri sıralayacak
MÜJDELİ HABER VERECEK
Özbek 'in kongrede yapacağı konuşmanın sonunda da bir sürpriz açıklama yaparak sarı-kırmızılı camiaya yeni bir müjde vereceği öğrenildi. Özbek'in başta Türk Telekom Stadı'na yapılacak kapalı spor salonu projesindeki son durumu ve temel atma töreninin tarihini açıklaması bekleniyor. Özbek'in tesislerin taşınacağı Kemerburgaz'da gelinen son noktayı aktarak kendisini alkışlatması, Mecidiyeköy'deki otel inşaatı projesindeki son durum hakkında da bilgi vermesi bekleniyor.
Savaş ÇORLU
DERBİ ETKİ EDECEK
Kongre gününe Beşiktaş derbisinin denk gelmesinden dolayı olağanüstü toplantının beklenenden önce biteceği iddia ediliyor. Saat 19:30 da başlayacak derbiye başkan ve yönetim kurulu üyeleri moralli gidebilmek için destek istiyor.
- 29 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:31
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Beşiktaş rövanşa bırakmadı!
Toplam 33
Yorum
1903 demekki sizin ilk 11 bile kendini ispatlayamıyo ki burdasınız 9-0 hala konuşuyonuz yürüyün kendi kapınızın önünde ağlayın hade
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''Geçti o günler''
Toplam 22
Yorum
Ertuğrul yazık biri şuna anlatsın senin gibiler ve takımları o güçlü diye tabir edilen gruba girmiyo be gülüm hade sezon sonu başka yerde ağlarsınız.
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Süper Lig'in en iyisi Belhanda!
Toplam 7
Yorum
Aslan BIZ 10 NUMARAYI HEP HAGI TIPI DIREK GOL ATABILEN FUTBOLCU DÜSÜNÜYORUZ BELHANDA DAHA FARKLI TÜM SAHADA GÖREV YAPABILIYOR FAYDASI COK FAZLA
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