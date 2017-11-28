G.Saray ilk maçta işi bitirdi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Sivas Beledyiyespor'u Yasin'in 2, Emrah Başsan, Sinan Gümüş ve Eren Derdiyok'un golleriyle 5-1 mağlup etti ve son 16 turundaki yerini rövanşlar oynamadan ayırttı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Türk Telekom Stadı'nda Sivas Belediyespor'u konuk etti.



Sarı-kırmızılılar, ATV'den naklen yayınlanan maçta TFF 2. Lig ekibi karşısında ilk yarıyı Yasin'in golüyle 1-0 önde tamamladı. Maçın son 20 dakikasına goller peş peşe geldi. Emrah Bassan farkı 2'ye çıkardı, Yasin Oztekin Öztekin 76'da kendisinin 2. takımının 3. golünü attı. Sivas'ta Sinan Akaydın 78'de farkı 2'ye indrdi.



Sarı kırmızılılar 87'de Sinan Gümüş'le 4-1 yaptı, maçta son sözü 90'da Eren Derdiyok söyledi. Sahadan 5-1 galip ayrılan Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi moral depoladı ve 15 gün sonra oynanacak rövanş maçına büyük avantaj taşıdı.







Galatasaray-Sivas Belediyespor maçın notlar

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Sivas Belediyespor'u konuk eden Galatasaray, müsabakaya yedek ağırlıklı kadroyla çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Igor Tudor, bu sezon fazla forma şansı bulamayan futbolcuları Sivas Belediyespor maçında sahaya sürdü.

Hırvat teknik adam, Süper Lig'de hafta sonu Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçın kadrosundan sadece Selçuk İnan ve Yasin Öztekin'e müsabakada görev verdi.

Galatasaray'ın as oyuncuları Fernando Muslera, Mariano Filho, Maicon Roque, Serdar Aziz, Younes Belhanda, Badou Ndiaye, Garry Rodrigues, Bafetimbi Gomis ile sakatlıkları bulunan Jason Denayer, Tolga Ciğerci ve ameliyat edilen Iasmin Latovlevici maçın kadrosunda yer almadı.

- Feghouli ilk 11'e

Galatasaray'da, Trabzonspor ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kart sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 3 maçlık cezasını tamamlayan Sofiane Feghouli, Sivas Belediyespor maçında ilk 11'de görevlendirildi.

Karşılaşmada kaleyi Cedric Carrasso'ya veren Igor Tudor, savunmayı Tarık Çamdal, Ahmet Çalık, Ryan Donk ve Martin Linnes'ten oluşturdu. Galatasaray'da ön liberoda Koray Günter ve Selçuk İnan, kanatlarda da Yasin Öztekin ve Feghouli görev yaptı. Sarı-kırmızılı takımda forvet arkasında Sinan Gümüş sahaya çıkarken, ileri uçta ise Eren Derdiyok forma giydi.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Batuhan Ahmet Şen, Emrah Başsan, Recep Gül, Gökay Güney, Barış Zeren, Ramazan Civelek ve Sefa Özdemir bulundu.

- Carrasso ilk kez forma giydi

Galatasaray'da sezon başında transfer edilen Fransız kaleci Cedric Carrasso, ilk kez bir resmi maçta görev yaptı.

Teknik direktör Igor Tudor, sezonun geride kalan bölümündeki maçlarda Fransız kaleciyi tercih etmedi.

Sarı-kırmızılı takımda Tarık Çamdal ve Donk da bu sezon ilk kez bir resmi maçta forma şansı buldu.