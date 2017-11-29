Tudor derbi stratejisini belirledi

Hırvat teknik adam, beraberliğin dahi kendileri için büyük avantaj olduğu kabul etmesine rağmen Vodafone Park'ta galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Milliyet'in haberine göre; Yardımcılarıyla beraber Beşiktaş'ı analiz eden Tudor, Rakiplerinden çok kendi futbollarını oynamalarının önemli olduğuna dikkat çekti.

Hırvat teknik adamın, "Beşiktaş özellikle hücum yönünden tehlikeli bir takım. Boş alan bırakmamalıyız. Ancak temel stratejimiz beraberlik olmayacak. Önemli olan takım halinde savunma ve hücumu yapabilmek... Burada biz değil rakibimiz baskı altında olacak. Bu nedenle soğukkanlı kalmalı ve takım halinde iyi mücadele etmeliyiz" dediği öğrenildi.

Genç teknik adam, kazanmaları halinde çok önemli bir avantaj yakalayacaklarının da altını çizerek, "Bu durumda rakibimiz çok ağır yara alacak. Beraberlik de işimize gelir ama Galatasaray bir maça çıkıyorsa hedefi kazanmak olmalıdır. Bu yüzden öncelikli hedefimiz elbette galibiyet olacak" ifadelerini kullandı.