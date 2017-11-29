Tudor derbi stratejisini belirledi
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Beşiktaş maçındaki stratejisini galibiyet olarak belirledi.
Hırvat teknik adam, beraberliğin dahi kendileri için büyük avantaj olduğu kabul etmesine rağmen Vodafone Park'ta galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Milliyet'in haberine göre; Yardımcılarıyla beraber Beşiktaş'ı analiz eden Tudor, Rakiplerinden çok kendi futbollarını oynamalarının önemli olduğuna dikkat çekti.
Hırvat teknik adamın, "Beşiktaş özellikle hücum yönünden tehlikeli bir takım. Boş alan bırakmamalıyız. Ancak temel stratejimiz beraberlik olmayacak. Önemli olan takım halinde savunma ve hücumu yapabilmek... Burada biz değil rakibimiz baskı altında olacak. Bu nedenle soğukkanlı kalmalı ve takım halinde iyi mücadele etmeliyiz" dediği öğrenildi.
Genç teknik adam, kazanmaları halinde çok önemli bir avantaj yakalayacaklarının da altını çizerek, "Bu durumda rakibimiz çok ağır yara alacak. Beraberlik de işimize gelir ama Galatasaray bir maça çıkıyorsa hedefi kazanmak olmalıdır. Bu yüzden öncelikli hedefimiz elbette galibiyet olacak" ifadelerini kullandı.
- 29 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:10
-
Beşiktaş rövanşa bırakmadı!
Toplam 33
Yorum
1903 demekki sizin ilk 11 bile kendini ispatlayamıyo ki burdasınız 9-0 hala konuşuyonuz yürüyün kendi kapınızın önünde ağlayın hade
-
''Geçti o günler''
Toplam 22
Yorum
Ertuğrul yazık biri şuna anlatsın senin gibiler ve takımları o güçlü diye tabir edilen gruba girmiyo be gülüm hade sezon sonu başka yerde ağlarsınız.
-
Süper Lig'in en iyisi Belhanda!
Toplam 7
Yorum
Aslan BIZ 10 NUMARAYI HEP HAGI TIPI DIREK GOL ATABILEN FUTBOLCU DÜSÜNÜYORUZ BELHANDA DAHA FARKLI TÜM SAHADA GÖREV YAPABILIYOR FAYDASI COK FAZLA
Tudor derbi stratejisini belirledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.