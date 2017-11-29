İstanbul’da dev buluşma

SPOR Bakanı Osman Aşkın Bak, Kulüpler Birliği Başkanı Dursun Özbek ile bugün bir araya gelecek. Vakfın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilecek görüşmeye Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan da katılacak. Bu önemli toplantıda, Süper Lig'deki yabancı sayısı başta olmak üzere birçok konu hakkında görüşeleceği öğrenildi.