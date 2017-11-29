 İstanbul’da dev buluşma – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
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    29 Kasım 2017, Çarşamba
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    İstanbul’da dev buluşma

    İstanbul’da dev buluşma
    SPOR Bakanı Osman Aşkın Bak, Kulüpler Birliği Başkanı Dursun Özbek ile bugün bir araya gelecek. Vakfın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilecek görüşmeye Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan da katılacak. Bu önemli toplantıda, Süper Lig'deki yabancı sayısı başta olmak üzere birçok konu hakkında görüşeleceği öğrenildi.
    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:40
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