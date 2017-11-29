G.Saraylı isim İspanya yolcusu!
Sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi henüz yenilenmeyen başarılı futbolcu, kendine Galatasaray’da gelecek göremezse Türkiye’de kalmayacak, yurt dışına çıkacak. Yasin’in, İspanya Ligi’nde yer alan Valencia veya Deportivo’ya gideceği konuşuluyor.
Milliyet'in haberine göre Aytemiz Alanyaspor karşısında bir gol atıp, diğerinde de asist yapan dün gece ise iki gol kaydeten Yasin Öztekin yeniden vitrine çıktı. Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve henüz yenilenmeyen 30 yaşındaki futbolcu için menajer Ahmet Bulut'un İspanya La Liga ekiplerinden ikisiyle anlaşma sağladığı öğrenildi.
Bu sezon yedek kulübesinin gediklileri arasında yer alan ve hiç ilk 11'de yer alamayan tecrübeli futbolcunun durumu, geçen haftaki çıkışıyla bir kez daha konuşulmaya başlandı. Bulut'un, Galatasaray'daki durumunun netleşmesine göre Yasin'in transferini gerçekleştireceği bildirildi.
Türkiye'den birçok takımının teklifte bulunduğu Yasin'e son olarak Göztepe ile Karabük resmen talip olmuştu. Ancak yurt içinde Galatasaray dışında bir takımda görev almayı düşünmeyen tecrübeli oyuncu, sarı-kırmızılı kulüpte kendine gelecek görememesi halinde İspanya'ya gitmeye sıcak baktığı belirtildi.
Sezon içi imza yok
İspanya'da çok güçlü ilişkileri olduğu bilinen Ahmet Bulut'un Galatasaray ile devam edilmemesi halinde Yasin Öztekin'i Valencia veya Deportivo'dan birine pazarlayacağı ifade edildi. Cim-Bom, yeni mukavele konusunda geçtiğimiz aylarda bir prensip kararı almış ve sezon devam ederken kesinlikle yeni sözleşme yapmama kararı almıştı. Sarı-kırmızılı yönetim sadece bazı istisnai durumlarda bunu delebilecek.
- 29 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:25
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Jose: Bana takım bul
Toplam 2
Yorum
adalet Aman ne olur gitme.Golleri kim atacak.Fenerbahçe sensiz ne yapabilir.DEFOL
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F.Bahçe ezeli rakiplerini solladı
Toplam 1
Yorum
yalan neden geçmişi veriyorsunuz 2017 -2018 sezonunu verin bakalım GS ile diğer takımlar arasında ne kadar fark var.Geçmişte yaşamayı bırakın
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Emrullah’ın 9 gol isyanı! Gözyaşlarını tutamadı
Toplam 19
Yorum
cimbomskr galatasaray soracak 9 golün hesabını merak etme Emrullah !
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