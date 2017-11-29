G.Saraylı isim İspanya yolcusu!

Milliyet'in haberine göre Aytemiz Alanyaspor karşısında bir gol atıp, diğerinde de asist yapan dün gece ise iki gol kaydeten Yasin Öztekin yeniden vitrine çıktı. Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve henüz yenilenmeyen 30 yaşındaki futbolcu için menajer Ahmet Bulut'un İspanya La Liga ekiplerinden ikisiyle anlaşma sağladığı öğrenildi.

Bu sezon yedek kulübesinin gediklileri arasında yer alan ve hiç ilk 11'de yer alamayan tecrübeli futbolcunun durumu, geçen haftaki çıkışıyla bir kez daha konuşulmaya başlandı. Bulut'un, Galatasaray'daki durumunun netleşmesine göre Yasin'in transferini gerçekleştireceği bildirildi.

Türkiye'den birçok takımının teklifte bulunduğu Yasin'e son olarak Göztepe ile Karabük resmen talip olmuştu. Ancak yurt içinde Galatasaray dışında bir takımda görev almayı düşünmeyen tecrübeli oyuncu, sarı-kırmızılı kulüpte kendine gelecek görememesi halinde İspanya'ya gitmeye sıcak baktığı belirtildi.

Sezon içi imza yok

İspanya'da çok güçlü ilişkileri olduğu bilinen Ahmet Bulut'un Galatasaray ile devam edilmemesi halinde Yasin Öztekin'i Valencia veya Deportivo'dan birine pazarlayacağı ifade edildi. Cim-Bom, yeni mukavele konusunda geçtiğimiz aylarda bir prensip kararı almış ve sezon devam ederken kesinlikle yeni sözleşme yapmama kararı almıştı. Sarı-kırmızılı yönetim sadece bazı istisnai durumlarda bunu delebilecek.