Galatasaray'da derbi hazırlıkları
Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, Ziraat Türkiye Kupası'nda dün Sivas Belediyespor ile oynanan maçta ilk 11'de forma giyen oyuncuların günü yenilenme çalışmasıyla tamamladığı bildirildi. Diğer oyuncuların ise ısınma hareketleri, dar alanda pas ve topa sahip olma çalışmalarının ardından taktiksel organizasyonlar üzerinde durduğu belirtildi.
Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 29 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:41
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Volkan için karar verildi
Toplam 16
Yorum
Tahsin Çıra gibi yandık! son 2 yılın maçlarını izleyip ne kadar faydalı olduğunu göreceklerdir!...İnşallah yanılırım.
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Gomis - Cenk Tosun düellosu
Toplam 3
Yorum
06 emre kendini yere atmayı bıraksa gercekten cenk iyi bir forvet
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Gomis - Cenk Tosun düellosu
Toplam 3
Yorum
özgür gomiş cenk tende adebayor danda iyi futbolcu hoca doğru düzeni oluşturamadığı için etkisiz kalıyor tudor kendi cesaretını yenmek zorunda
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