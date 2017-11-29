 Galatasaray'da derbi hazırlıkları – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
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    29 Kasım 2017, Çarşamba
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    Galatasaray'da derbi hazırlıkları

    Galatasaray'da derbi hazırlıkları

    Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, Ziraat Türkiye Kupası'nda dün Sivas Belediyespor ile oynanan maçta ilk 11'de forma giyen oyuncuların günü yenilenme çalışmasıyla tamamladığı bildirildi. Diğer oyuncuların ise ısınma hareketleri, dar alanda pas ve topa sahip olma çalışmalarının ardından taktiksel organizasyonlar üzerinde durduğu belirtildi.

    Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:41
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