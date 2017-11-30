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Türk futbolunun önemli isimleri lansmanda buluştu
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Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen geceye adidas Kıdemli Futbol Birim Müdürü Uğur Yıldız, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımın futbolcuları Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan ve Adriano ile Galatasaraylı oyuncular Bafetimbi Gomis, Maicon ve Fernando katıldı.
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