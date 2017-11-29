 Carrasso ilk kez sahne aldı – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
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    29 Kasım 2017, Çarşamba
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    ilk kez sahne aldı

    <a href="/index/carrasso?id=d0efc844-607b-4f37-a8ce-94cc01d6383d" class="" rel="tag">Carrasso</a> ilk kez sahne aldı
    Aslan'ın sezon başı transferlerinden olan Cedric Carrasso bu sezon ilk kez süre aldı. 35 yaşındaki Fransız eldivene karşılaşmada fazla iş düşmedi. İkinci yarıda kalesine yakın mesafeden gelen kafa topunda ters ayakta kaldı golü yedi. maç sonunda "Hedefimiz bu sene iki kupa birden" ifadelerini kullandı.
    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:48
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