Galatasaraylı futbolcu ameliyat edildi!
Galatasaraylı futbolcu Iasmin Latovlevici, ameliyat edildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlık geçiren Latovlevici'nin sağ diz dış menisküs yırtığı nedeniyle Liv Hospital'da, takım doktoru Yener İnce tarafından ameliyat edildiği bildirildi.
Geceyi hastanede geçirecek Rumen futbolcunun ameliyatının başarılı geçtiği belirtildi.
- 28 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 19:23
-
Soldado'da tedirgin bekleyiş
Toplam 3
Yorum
Ş.Atalay Sene başı golcüleriniz sakat (RVP müzmin sakat). Gidip 5 milyon avro vererek yaşlı ve müzmin bir sakat forvet daha(Soldado) alınıyor.
-
Cenk'e Bundesliga devi talip oldu!
Toplam 6
Yorum
zöpleri dümlet şeol hocayı tebrık edıyorum yanlışlıklada olsa dogru kadroyu cıkardığı için pepe tosiç fabri eklersek orkun keske talıscanın yerınde oynasa
-
Terim'den Özbek'e: Gelemem, Çünkü...
Toplam 11
Yorum
Hayal Yalan haber bunlar yönetim Tudor un arkasında. Terim kendi işine baksın. İşi çevresindekilerle sorun yaşamak.
Galatasaraylı futbolcu ameliyat edildi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.