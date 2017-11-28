 Galatasaraylı futbolcu ameliyat edildi! – Fotomaç – 28 Kasım 2017 ;
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    28 Kasım 2017, Salı
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    Galatasaraylı futbolcu ameliyat edildi!

    Galatasaraylı futbolcu ameliyat edildi!

    Galatasaraylı futbolcu Iasmin Latovlevici, ameliyat edildi.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlık geçiren Latovlevici'nin sağ diz dış menisküs yırtığı nedeniyle Liv Hospital'da, takım doktoru Yener İnce tarafından ameliyat edildiği bildirildi.

    Geceyi hastanede geçirecek Rumen futbolcunun ameliyatının başarılı geçtiği belirtildi.

    1. 28 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:23
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