 Ne yaptın Ursula! – Fotomaç – 26 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Kasım 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Ne yaptın Ursula!

    Ne yaptın Ursula!
    KARŞILAŞMANIN ilk yarısında ekranlara yansıyan bir görüntü şaşkınlık yarattı. Alanyasporlu Tzavellas'ın G.Saray'ın stoperi Maicon'a yaptığı sert faul sonrası sahada iki takım oyuncuları birbirlerine girerken, tribünde de hareketlilik vardı. Maicon'un eşi Ursula, faule sert tepki gösterirken, kafa kesme hareketi yaptı. Kadına şiddete farkındalık mesajının verildiği maçta Ursula'nın bu hareketi oldukça tartışıldı.

    ERMAN TOROĞLU'NUN POZİSYON HAKKINDAKİ YORUMUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
    1. 26 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:38
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ne yaptın Ursula! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.