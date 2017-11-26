Ne yaptın Ursula!

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KARŞILAŞMANIN ilk yarısında ekranlara yansıyan bir görüntü şaşkınlık yarattı. Alanyasporlu Tzavellas'ın G.Saray'ın stoperi Maicon'a yaptığı sert faul sonrası sahada iki takım oyuncuları birbirlerine girerken, tribünde de hareketlilik vardı. Maicon'un eşi Ursula, faule sert tepki gösterirken, kafa kesme hareketi yaptı. Kadına şiddete farkındalık mesajının verildiği maçta Ursula'nın bu hareketi oldukça tartışıldı.