Maicon'un eşinden olay hareket
Galatasaraylı Maicon'un eşi Ursula, Aytemiz Alanyaspor maçında Brezilyalı futbolcuya yapılan sert hareket sonrası tribünde çılgına döndü. Ursula, eliyle kafa kesme işareti yaptı.
Süper Lig'in 13. haftasında lider Galatasaray'ın evinde Alanyaspor'u konuk ettiği maçta Maicon'a yapılan faulün ardından saha karıştı.
Müsabakanın 37. dakikasında Alanyasporlu Giorgos Tzavellas, Maicon'a sert bir faul yaptı. Brezilyalı oyuncu dizine aldığı darbe sonrasında acılar içinde yerde kalırken, maçın hakemi Hüseyin Göçek Tzavellas'a sarı kart gösterirdi.
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Sarı-kırmızılı futbolcular sert faulun ardından Yunan futbolcunun üzerine yürüdü, tribünde maçı takip eden Maicon'un eşi Ursula endişeli gözlerle olaylı takip ederken, Tzavellas'ı işarek ederek kafa kesme işareti yaptı.
Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır...
Müsabakanın 37. dakikasında Alanyasporlu Giorgos Tzavellas, Maicon'a sert bir faul yaptı. Brezilyalı oyuncu dizine aldığı darbe sonrasında acılar içinde yerde kalırken, maçın hakemi Hüseyin Göçek Tzavellas'a sarı kart gösterirdi.
ERMAN TOROĞLU'NUN POZİSYON HAKKINDAKİ YORUMUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Sarı-kırmızılı futbolcular sert faulun ardından Yunan futbolcunun üzerine yürüdü, tribünde maçı takip eden Maicon'un eşi Ursula endişeli gözlerle olaylı takip ederken, Tzavellas'ı işarek ederek kafa kesme işareti yaptı.
Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır...
- 25 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:33
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CEVAP HAKKI A. KADİR NİYE AZ OYNUYOR DİYENLERE İYİ CEVAP OLUR UMARIM. YUSUFU DA BÖYLE KAYBETTİK.BU ÇOCUKLARIN BAĞLARI TENDONLARI COCUKLUKTAN GÜÇLÜ DEĞİL
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