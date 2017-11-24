 Ocakta yolcu – Fotomaç – 24 Kasım 2017 ;
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    24 Kasım 2017, Cuma
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    Ocakta yolcu

    Ocakta yolcu
    Galatasaray ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Koray Günter'in devre arasında ayrılmak istiyor. Genç oyuncu, Göztepe, Akhisar ve Malatyaspor ile anılıyor.
    1. 24 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:49
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