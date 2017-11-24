 Hajrovic pes etti – Fotomaç – 24 Kasım 2017 ;
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    24 Kasım 2017, Cuma
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    Hajrovic pes etti

    Hajrovic pes etti
    Parasını alamadığı gerekçesiyle Galatasaray'dan Werder Bremen'e bedelsiz giden İzet Hajrovic kendine takım arıyor. 26 yaşındaki futbolcu, Alman takımında bu sezon 7 karşılaşmada sadece 157 dakika şans bulabildi.
    1. 24 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:47
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