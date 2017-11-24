Beşiktaş maçı öncesi büyük tehlike

ALANYASPOR MAÇI KRİTİK

Kötü gidişata son verilmesi açısından ve liderlik koltuğunu kaybetmemek için Aytemiz Alanyaspor maçına mutlak galibiyet düşüncesiyle çıkan sarı-kırmızılılarda, iki önemli eksik bulunuyor. 3 maçlık cezası devam eden Feghouli ve Başakşehir maçında gördüğü sarı karttan sonra cezalı duruma düşen Fernando Alanyaspor maçında oynayamayacak. Bu iki önemli oyuncunun yokluğunda kadrodaki tüm oyunculardan faydalanmak isteyen Tudor'un önünde ise vermesi gereken kritik bir karar var.

DERBİDE CEZALI DURUMA DÜŞEBİLİRLER

Daha önce oynanan maçlarda toplam 3'er kez sarı kart gören Maicon ve Ndiaye, Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyer ve sarı kart görürse Beşiktaş derbisinde sarı kart cezalısı olacak ve forma giyemeyecek.