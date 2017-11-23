 UEFA’ya erteleme – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    UEFA’ya erteleme

    UEFA’ya erteleme
    İgor Tudor, kulübesini güçlendirmek isterken yönetim de devre arasında takviye yapmaya sıcak bakıyor. Fakat Galatasaray'ın önünde UEFA ile imzalanması beklenen Finansal Fair Play anlaşması kapı gibi duruyor. Yönetimin, bu nedenle Nyon'da yapılacak görüşmeyi ocak ayından sonraya bırakmak istediği belirtiliyor.
    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:00
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