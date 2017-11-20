Lato formayı Linnes'e kaptırdı
Başakşehir karşısında silik bir futbol oynayan Latovlevici'ye yedek kulübesi yolu göründü. Romen sol bekin yerine, Aytemiz Alanyaspor karşısında Martin Linnes'in forma giymesi bekleniyor.
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:30
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Denayer için karar verildi
Toplam 1
Yorum
gs hava topuna çıkamayan savunma yapamayan savumacı mı olur
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İsmail çıldırttı
Toplam 1
Yorum
veli saygın Aykut Hocam, alt yapıdan oyuncu al solbeke. Ya da topal, josef, dirar'dan birini çek. İk ve Ha'dan hayır yok.Başın ağrımasın.
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Soldado'nun golüne Babel'in tepkisi
Toplam 1
Yorum
bjk bunlar güzel şeyler, futbol taraftarlıktan önce bir seyir oyunu. güzel futbol güzel gol varsa izlenir tepki verilir.
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