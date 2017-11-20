 Lato formayı Linnes'e kaptırdı – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Kasım 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Lato formayı 'e kaptırdı

    Lato formayı Linnes'e kaptırdı

    Başakşehir karşısında silik bir futbol oynayan 'ye yedek kulübesi yolu göründü. Romen sol bekin yerine, Aytemiz Alanyaspor karşısında Martin 'in forma giymesi bekleniyor.

    Başakşehir mücadelesinde yedek kulübesinde oturan Martin 'e gün doğdu. Iasmin 'nin sol bek mevkindeki kötü performansı sonrasında Norveçli futbolcunun Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında ilk 11'de forma giymesine kesin gözle bakılıyor. Bu durumu fırsat bilen 26 yaşındaki oyuncu ise hafta boyunca idmanlarda ekstra çalışmalar yapacak ve fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeşe çalışacak.
    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Lato formayı Linnes'e kaptırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.