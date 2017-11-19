 Galatasaray'ın Igor Tudor kararı – Fotomaç – 19 Kasım 2017 ;
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    19 Kasım 2017, Pazar
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    Galatasaray'ın Igor Tudor kararı

    Galatasaray'ın Igor Tudor kararı

    Galatasaray yönetimi, sezona iyi başlayan ancak son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla eleştirileri toplayan Igor Tudor'u uyaracak.

    Hırvat teknik adam Igor Tudor yönetiminde lige fırtına gibi bir başlangıç yapan Galatasaray, ilk 8 haftada 7 galibiyet 1 beraberlik alarak liderliğe kuruldu. Ancak sarı kırmızılılar, 9. haftada oynanan Fenerbahçe derbisinden itibaren 4 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik alarak toplamda 8 puan kaybetti.

    Galatasaray yönetimi kaybedilen puanların sorumlusu olarak Igor Tudor'u görüyor. Sarı kırmızılılar, 8 hafta boyunca 4-2-3-1 formatıyla oynadı. Bir kanatta Tolga, diğer kanatta Rodrigues'in olduğu düzende rakiplerine üstünlük kuran Galatasaray, 20 gol atıp 6 gol yedi.

    'Düzeni bozdun' eleştirisi
    Büyük maçlardaki kötü performansıyla dikkat çeken Tudor, Fenerbahçe derbisinde takımın 8 haftalık alışılmış formasyonunu bozarak 3'lü savunmaya geçti. Trabzonspor karşısında da ilk 8 haftadaki oyun şablonunun dışına çıkan Tudor, ilk yenilgisini 10. haftada yaşadı. İç sahada Eren - Gomis ikilisiyle başladığı maçta Gençlerbirliği'ni farklı geçen Galatasaray'da teknik direktör Tudor, aynı düzenle Başakşehir deplasmanında takımını sahaya çıkardı.

    Medipol Başakşehir karşısında alınan farklı mağlubiyet sonrası taraftar ve camia, faturayı Tudor'a kesti.

    Galatasaray yönetimi, son 4 haftada 2 mağlubiyet 1 beraberlik yaşayan Igor Tudor ile görüşme yaparak kendisini uyaracak. Takımın oyun formatını ve düzenini çok fazla değiştirerek, iyi işleyen makineyi bozduğu düşünülen Tudor'dan bu konuda daha dikkatli olması istenecek. 39 yaşındaki çalıştırıcıya, oyuncuların alışkanlıklarından ve doğru işleyen düzenden rakip kim olursa olsun vazgeçmemesi yönünde direktif verilecek.
    1. 19 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:26
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