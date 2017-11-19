Galatasaray'ın Igor Tudor kararı
Galatasaray yönetimi, sezona iyi başlayan ancak son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla eleştirileri toplayan Igor Tudor'u uyaracak.
Galatasaray yönetimi kaybedilen puanların sorumlusu olarak Igor Tudor'u görüyor. Sarı kırmızılılar, 8 hafta boyunca 4-2-3-1 formatıyla oynadı. Bir kanatta Tolga, diğer kanatta Rodrigues'in olduğu düzende rakiplerine üstünlük kuran Galatasaray, 20 gol atıp 6 gol yedi.
'Düzeni bozdun' eleştirisi
Büyük maçlardaki kötü performansıyla dikkat çeken Tudor, Fenerbahçe derbisinde takımın 8 haftalık alışılmış formasyonunu bozarak 3'lü savunmaya geçti. Trabzonspor karşısında da ilk 8 haftadaki oyun şablonunun dışına çıkan Tudor, ilk yenilgisini 10. haftada yaşadı. İç sahada Eren - Gomis ikilisiyle başladığı maçta Gençlerbirliği'ni farklı geçen Galatasaray'da teknik direktör Tudor, aynı düzenle Başakşehir deplasmanında takımını sahaya çıkardı.
Medipol Başakşehir karşısında alınan farklı mağlubiyet sonrası taraftar ve camia, faturayı Tudor'a kesti.
Galatasaray yönetimi, son 4 haftada 2 mağlubiyet 1 beraberlik yaşayan Igor Tudor ile görüşme yaparak kendisini uyaracak. Takımın oyun formatını ve düzenini çok fazla değiştirerek, iyi işleyen makineyi bozduğu düşünülen Tudor'dan bu konuda daha dikkatli olması istenecek. 39 yaşındaki çalıştırıcıya, oyuncuların alışkanlıklarından ve doğru işleyen düzenden rakip kim olursa olsun vazgeçmemesi yönünde direktif verilecek.
- 19 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:26
-
''Cumhurbaşkanımız olmasa Vodafone Park'ı yapamazdık''
Toplam 5
Yorum
ozi arkadaşlar siz neyin kafasındasınız.doğruya doğru.ayrıca zengin başkan olmak yerine kulubü adam gibi yöneten başkan olmak her yiğidinharcımı
-
"G.Saray'ın başarılı olma şansı yok"
Toplam 8
Yorum
HagiHagi Katiliyorum gs. Denizli bize gelen en berbat hoca. Hoca falan degil zaten o benim gozumde.
-
Gençler'e Kayseri darbesi!
Toplam 1
Yorum
Eaglewatch81 Mesut bakkal Beşiktaşı yendi ya ona yeter artık küme düşse gençler umrundamı acaba kaç tane takımı küme dşürdü adam
Galatasaray'ın Igor Tudor kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.