Galatasaray'ın yediği gole Melo tepkisi
Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo'dan tepki geldi.
Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Mücadelenin 25. dakikasında Attamah'ın attığı golle Medipol Başakşehir, Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılı takımın mücadelesini takip eden Felipe Melo'da bu gole tepki gösterdi.
Melo'nun tepkisi:
- 18 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:17
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Orman'dan hakem isyanı
Toplam 13
Yorum
demek istiyor ki bir penaltı yetmedi kardeşim ikiciyi neden çalmıyosunuz rakibi 10 kişi bırakmak yetmez en az dokuz kişi kalmalılar
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Beşiktaş'tan Demirören'e gönderme!
Toplam 4
Yorum
orman ı oraya getiren kim? istediği zaman bjk ne başkan olabilecek gücü var demirören in, istediğini de seçtirebilecek... hangi kulübe üye olduğunun farkında değil:))
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Orman'dan hakem isyanı
Toplam 13
Yorum
ERMAN HAKEM RESMEN AKHİSARI DOGRADI BU HAKEM DÜDÜGÜNÜ ASMALI
Galatasaray'ın yediği gole Melo tepkisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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