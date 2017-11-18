 Galatasaray'ın yediği gole Melo tepkisi – Fotomaç – 18 Kasım 2017 ;
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    18 Kasım 2017, Cumartesi
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    Galatasaray'ın yediği gole Melo tepkisi

    Galatasaray'ın yediği gole Melo tepkisi

    Galatasaray'ın eski yıldızı 'dan tepki geldi.

    Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Mücadelenin 25. dakikasında Attamah'ın attığı golle Medipol Başakşehir, Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılı takımın mücadelesini takip eden 'da bu gole tepki gösterdi.

    Melo'nun tepkisi:

    1. 18 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:17
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