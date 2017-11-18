Galatasaray'ın yediği gole Melo tepkisi

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Mücadelenin 25. dakikasında Attamah'ın attığı golle Medipol Başakşehir, Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılı takımın mücadelesini takip eden Felipe Melo'da bu gole tepki gösterdi.

Melo'nun tepkisi: