 Fenerbahçe'nin şansı düştü – Fotomaç – 12 Kasım 2017 ;
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    12 Kasım 2017, Pazar
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    Fenerbahçe'nin şansı düştü

    Fenerbahçe'nin şansı düştü
    "Galatasaray'ın hocası olarak Fenerbahçe'nin arkamızda kalması hoşuma gider ama benim odaklandığım kendi takımım. Ligin 3'te biri tamamlandı. Mutlaka şampiyonluk şansları diğer 3 takım kadar değil ama 23 maçlık uzun dönemde tekrar potaya girebilmeleri için galibiyet serisi yakalamaları gerekiyor."
    1. 12 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:00
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