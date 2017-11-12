Fenerbahçe'nin şansı düştü

"Galatasaray'ın hocası olarak Fenerbahçe'nin arkamızda kalması hoşuma gider ama benim odaklandığım kendi takımım. Ligin 3'te biri tamamlandı. Mutlaka şampiyonluk şansları diğer 3 takım kadar değil ama 23 maçlık uzun dönemde tekrar potaya girebilmeleri için galibiyet serisi yakalamaları gerekiyor."