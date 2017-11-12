 Düzenin değişmesi gerekiyordu – Fotomaç – 12 Kasım 2017 ;
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    12 Kasım 2017, Pazar
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    Düzenin değişmesi gerekiyordu

    Düzenin değişmesi gerekiyordu
    A Takım İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin ile programa katılan Tudor, takımda yaşanan değişimle ilgili şunları söyledi: "Futbolcuya dayalı düzenin değişmesi benim aldığım bir karar, başardığım bir şey değil. Geçtiğimiz 2 sezonda başarısız giden bir Galatasaray vardı. Bir değişiklik, önemli bir değişiklik yapılması gerekiyordu. Bana ve ekibime güvenildi." Gece gündüz oyuncu izlediklerini belirten Tudor, transferleri başkan, Cenk Ergün ve scout ekibinin yoğun çalışması ile yapıldığını ifade etti.
    1. 12 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:01
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