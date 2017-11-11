Galatasaray'ın yedekleri hazırlık maçında coştu

Galatasaray, milli maçlar dolayısıyla lige verilen arada TFF 1. Lig takımlarından Ümraniyespor ile yaptığı antrenman maçını 3-2 kazandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda oynanan maça Galatasaray, Carrasso, Denayer, Maicon, Mariano, Latovlevici, Koray Günter, Fernando, Yasin Öztekin, Feghouli, Eren Derdiyok ve Gomis 11'i ile başladı.

Galatasaray, 45. dakikada Gomis'in pasında Eren ile golü buldu ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

Ümraniyespor, ikinci yarının başında penaltı kazandı. 48. dakikada atışı gole çeviren Rangelov maçta eşitliği sağladı. 75. dakikada Emrah'a ceza sahası içinde yapılan hareket sonrası hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Yasin Öztekin, topu ağlara gönderdi ve sarı-kırmızılılar 2-1 öne geçti. 81. dakikada Rangelov kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydederken oyuna ikinci yarıda giren Sinan Gümüş 83. dakikada takımını yeniden öne geçirdi ve Galatasaray sahadan 3-2 galip ayrıldı.