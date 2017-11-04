Berat Albayrak: 15 yıldır büyüyoruz
Enerji Bakanı Berat Albayrak, “Türkiye büyüyor son 15 yıl yüzde 6’ya yakın büyümüşüz. Dünyayı kıskandıran bir performans birileri kabul etse de etmese de” dedi
PROJELER ARTARAK DEVAM EDECEK
TÜRKİYE'NİN her alanda çok büyük gelişmeler kaydettiğini ve projelerin artarak devam edeceğini vurgulayan Bakan Albayrak, "Türkiye büyüyor son 15 yıl yüzde 6'ya yakın büyümüşüz. Dünyayı kıskandıran bir performans. Birileri kabul etse de etmese de. 15 yıl önce Amerika'ya, Avrupa'ya gittiğimizde ne görüyorduk? Altyapı, tesisler, havaalanları, oteller... Bugün ne görüyoruz? Ben 6 yıl New York'ta yaşadım. Şimdi bugünkü New York'a bakın, bugünkü İstanbul'a bakın. Bu dönüşümün içinde enerjinin payı var. Demek ki enerji ve ekonominin büyümesi at başı gidiyor. Bunun altyapısını güçlendirmemiz lazım ve bunu sadece eski Türkiye kafasıyla değil… Devlet yol açar" diye konuştu.
Özbek 3 ay sonra tribünde
BAŞKAN Dursun Özbek, Temmuz ayında Avrupa Ligi'nde Östersunds'a elendikleri maç sonrasında uzun bir süre ardından tribünde yerini aldı. Östersunds sonrası takımın o dönemde yenilmemesi nedeniyle bunu uğura dönüştüren Özbek, Trabzon yenilgisiyle tribünlere geri döndü.
- 04 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:00
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Maicon gol krallığına koşuyor!
Toplam 5
Yorum
fb gs liler başakşehirde 5 atın bakalım atabiliyonuzmu siz ancak güçsüzlere fark atarsınız fb ile ts maçında neredeydiniz sahadan sildilergsyi
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Galatasaraylı futbolcu Başakşehir maçında yok!
Toplam 6
Yorum
fb gs liler başak şehirde atın bakalım 5 tane siz ancak güçsüz takımlara fark atın neredeydiniz fb ile ts maçlarında top göstermedi fb ile ts
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Galatasaraylı futbolcu Başakşehir maçında yok!
Toplam 6
Yorum
fb başakşehirede atın 5 tane bakalım gs küçük takımlara gücü yeter ancak fb maçında ts maçında neredeydiniz buldunuz ufak takımı atın
Berat Albayrak: 15 yıldır büyüyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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