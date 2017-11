Berat Albayrak: 15 yıldır büyüyoruz

Enerji Bakanı Berat Albayrak, “Türkiye büyüyor son 15 yıl yüzde 6’ya yakın büyümüşüz. Dünyayı kıskandıran bir performans birileri kabul etse de etmese de” dedi

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Beyoğlu Sohbetleri'nin konuğu oldu. Sohbete katılan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de, Bakan Berat Albayrak'a üzerinde 'Berat Albayrak' yazan Trabzonspor'un plakasını temsil eden 61 numaralı Galatasaray forması hediye ederken, keyifli bir sohbet de gerçekleştirdiler. Sohbette, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve sanat, siyaset, spor dünyasından isimler de yer aldı.



PROJELER ARTARAK DEVAM EDECEK

TÜRKİYE'NİN her alanda çok büyük gelişmeler kaydettiğini ve projelerin artarak devam edeceğini vurgulayan Bakan Albayrak, "Türkiye büyüyor son 15 yıl yüzde 6'ya yakın büyümüşüz. Dünyayı kıskandıran bir performans. Birileri kabul etse de etmese de. 15 yıl önce Amerika'ya, Avrupa'ya gittiğimizde ne görüyorduk? Altyapı, tesisler, havaalanları, oteller... Bugün ne görüyoruz? Ben 6 yıl New York'ta yaşadım. Şimdi bugünkü New York'a bakın, bugünkü İstanbul'a bakın. Bu dönüşümün içinde enerjinin payı var. Demek ki enerji ve ekonominin büyümesi at başı gidiyor. Bunun altyapısını güçlendirmemiz lazım ve bunu sadece eski Türkiye kafasıyla değil… Devlet yol açar" diye konuştu.



Özbek 3 ay sonra tribünde

BAŞKAN Dursun Özbek, Temmuz ayında Avrupa Ligi'nde Östersunds'a elendikleri maç sonrasında uzun bir süre ardından tribünde yerini aldı. Östersunds sonrası takımın o dönemde yenilmemesi nedeniyle bunu uğura dönüştüren Özbek, Trabzon yenilgisiyle tribünlere geri döndü.