 Hazır ol Koray! – Fotomaç – 28 Ekim 2017 ;
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    28 Ekim 2017, Cumartesi
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    Hazır ol Koray!

    Hazır ol Koray!
    Aslan'da teknik direktör İgor Tudor mecbur kalmadıkça rotasyon yapmıyor. de Hırvat hocadan şans bekleyen isimlerden. Genç oyuncu sadece sezonun açılış maçı olan Kayserispor karşılaşmasında 9 dakika süre buldu. Tudor, Koray'a "Seni ön libero olarak düşünüyorum. Kendini hep hazır tut. Her an şans gelebilir" dedi.
    1. 28 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:18
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