En az 1 maç seyircisiz!
Derbide Tarık Ongun’un başına isabet eden su şişesi nedeni ile Cimbom’un sahasının en az 1 maç kapanacağı ifade edildi.
GENÇLERBİRLİĞİ VE ALANYASPOR MAÇLARINDA
Galatasaray'ın 1 maç ceza alması durumunda 11. haftada Gençlerbirliği ile sahasında oynayacağı karşılaşma seyircisiz olacak. İki maç ceza gelirse 13. haftadaki Alanyaspor maçında da Türk Telekom Stadı'na taraftar alınmayacak.
Derbide topluca edilen kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle ayrıca derbiyi izleyen taraftarların passolig kartlarına da bir sonraki iç saha maçı için bloke konulacak.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 09:16
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
En az 1 maç seyircisiz! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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