 Ümit Karan'dan flaş Cüneyt Çakır paylaşımı! – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    'dan flaş Cüneyt Çakır paylaşımı!

    Ümit Karan'dan flaş Cüneyt Çakır paylaşımı!

    Galatasaray'ın eski golcüsü , Galatasaray - Fenerbahçe derbisinden sonra 'ı göstererek 'Bu çocuk da haklı' paylaşımını yaptı.

    Amerika'da yaşayan Malatyalıların kurduğu Malatyaspor USA takımının teknik direktörlüğünü yapan Galatasaray'ın eski futbolcusu , derbinin ardından olay yaratan bir paylaşımda bulundu.

    Karan, futbolcusu ile birlikte Instagram'dan fotoğraf paylaşıp 'Bu çocuk da haklı' paylaşımını yaptı. Bu mesaj Engin Baytar'ın Cüneyt Çakır'a saldırdığı ve 11 maç ceza aldığı maça gönderme olarak yorumlandı.

    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:26
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