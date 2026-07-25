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2026-2027 sezonu öncesi hazırlıklarını sürdüren Leipzig ile Ingolstadt, kamp döneminin dikkat çeken hazırlık maçlarından birinde kozlarını paylaşacak. Resmi sezon öncesinde eksiklerini görmek isteyen iki ekip, sahaya kazanma hedefiyle çıkarken teknik heyetler de farklı oyuncu kombinasyonlarını deneme fırsatı bulacak. Özellikle yeni transferlerin takıma uyumu, genç futbolcuların performansı ve ideal ilk 11'in şekillenmesi açısından önem taşıyan mücadele, her iki takım adına değerli bir sınav niteliğinde olacak. Karşılaşma öncesinde maçın tarihi, başlama saati, yayıncı kuruluşu ve diğer detaylar futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki Leipzig-Ingolstadt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Leipzig-Ingolstadt MAÇI NE ZAMAN?

Leipzig-Ingolstadt arasındaki hazırlık maçı, 25 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.

Leipzig-Ingolstadt MAÇI SAAT KAÇTA?

Leipzig-Ingolstadt maçı, Türkiye saati ile 12.30'da başlayacak.

Leipzig-Ingolstadt MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadelenin Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.